La Juventus sta valutando attentamente tutte le opzioni sul tavolo., considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione, è un giocatore versatile, capace di dribblare, fare assist e segnare, giocando sia a destra che a sinistra. La sua affidabilità in campo non è in discussione, motivo per cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha deciso di insistere per un prestito.L'obiettivo è portare Sancho a Torino a titolo temporaneo, con l'ingaggio parzialmente pagato dal Manchester United, dato che i 8,5 milioni di euro netti attualmente percepiti dal giocatore sono troppi per le casse bianconere. Questo tipo di operazione, seppur complessa, rappresenterebbe un grande colpo di mercato per la Juventus.