Centrocampo in grande evoluzione per la Juventus tra nuovi arrivi, possibili addii e tanti profili su cui Giuntoli sta lavorando. In attesa della risposta di Adrien Rabiot sulla proposta di rinnovo del contratto, il direttore tecnico bianconero si muove su più giocatori. In particolare, la Juve ha sondato il terreno per Fofana del Monaco e Thuram del Nizza. Come riferisce Gazzetta.it però, è il quest'ultimo il preferito della dirigenza e Thiago Motta. " È balzato in cima alla lista della Juve perché l’altro candidato, Fofana, ha un ingaggio superiore e caratteristiche probabilmente meno funzionali al reparto juventino. Thuram guadagna attualmente al Nizza meno di un milione (Fofana al Monaco ne percepisce quasi 3)", si legge.