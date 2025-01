Juventus, perchè arrivano soltanto giocatori in prestito

Getty Images

Nel quadro delle ultime mosse della, l'attenzione non è solo rivolta ai nuovi acquisti come Randal Kolo Muani e Renato Veiga, ma anche a un aspetto che sta suscitando molta curiosità: l'adozione crescente della formula del prestito secco. Questo tipo di operazione è diventato sempre più frequente nei movimenti di mercato della Juve, suscitando domande su come mai sia stata preferita questa soluzione. Mentre si attendono i dettagli finanziari dell'affare con il Manchester City per la possibile cessione di Cambiaso (e forse anche di Douglas Luiz), il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dovuto lavorare con tempismo, senza disporre di ingenti risorse finanziarie, per rafforzare la squadra.