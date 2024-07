Koopmeiners, le parole di Percassi

Le ultime su Koopmeiners

Durante la presentazione del nuovo acquisto, Ben Godfrey, l'amministratore delegato dell'Atalantaha fatto il punto sul mercato affrontando anche il temache come raccontato, continua ad essere l'obiettivo principale della Juventus. Percassi ha parlato della situazione di Koopmeiners: "E' un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è stata prevista dalla società la sua cessione, sono chiaro, non è mai stata prevista la sua cessione". Sulle voci che accostano l'Atalanta ad altri centrocampisti come O'Riley e Brescianini, l'ad ha aggiunto: "Abbiamo la responsabilità di seguire tanti giocatori in tanti ruoli".Le parole del dirigente dell'Atalanta fanno capire come ancora non ci sia un accordo per la cessione di Koopmeiners ma questo non significa che la situazione non possa cambiare nelle prossime settimane. La Juventus infatti aspetta le cessioni, in particolare quella di Soulé, per presentare una nuova offerta all'Atalanta. L'olandese ha già scelto la Juventus con cui ha un intesa per quanto riguarda l'ingaggio.