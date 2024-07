Juventus, cosa manca per la cessione di Matias Soulè?

Attenzione a ciò che potrebbe accadere in queste ore in casa Juventus. In particolare per quanto riguarda Matiase la sua cessione, sono ore caldissime. Soltanto dopo la sua cessione si potrebbe potrebbe presentare la prima offerta ufficiale all'Atalanta per Teunche è il vero e grande obiettivo di questo mercato.Il Leicester ha già messo sul piatto 25 milioni tra parte fissa e bonus ma ora può rialzare l'offerta. La Roma è in agguato ma al momento non ha ancora presentato nessuna offerta. Il fronte è molto caldo, l'agente di Soulè era a Torino ancora ieri per aggiornarsi con Giuntoli ma la sua partenza è nell'aria. Guardate il video qui sotto

