Szczesny può ancora andare in Arabia?

Tra i giocatori in cerca di una squadra perché ormai fuori dal progetto Juventus c'è Szczesny. Il portiere non è tornato d'accordo con la società a Torino ed è alla ricerca della prossima destinazione. Ma dove può andare il polacco? Resta viva un'opzione.Dopo che è saltata la trattativa con l'Al Nassr, che ha poi ingaggiato Bento, Szczesny resta un'opzione per un altro club saudita. Il portiere polacco, come scrive Tuttosport, resta nel mirino dell’Al Ittihad, che è stato respinto dal Manchester City per Ederson. Un muro, quello alzato da Guardiola, che rimette in gioco l’estremo polacco per la porta della squadra giallonera.