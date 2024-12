In casa, il mercato di gennaio si preannuncia strategico per risollevare le finanze e puntare con decisione su obiettivi cruciali. Tra le operazioni più calde, c’è sicuramente la possibile cessione di Nicolò Fagioli, che potrebbe rappresentare la chiave per liberare risorse economiche fondamentali per concludere l’acquisto di David, il difensore slovacco che sta diventando il primo obiettivo della Juventus senza più alcuna riserva.La cessione di Fagioli rappresenterebbe una delle mosse più importanti per la Juventus in vista di gennaio. Il centrocampista bianconero ha mercato, e diversi club europei stanno seguendo con interesse la sua situazione. La Juventus ha bisogno di ossigeno finanziario e, tramite questa vendita, potrebbe incassare una cifra importante che consentirebbe di avanzare più spedita su Hancko e altre operazioni.