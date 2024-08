Dove può andare Federico Chiesa?

Federico Chiesa sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il giocatore si sta allenando regolarmente alla Continassa insieme ai compagni eppure non è cambiato nulla con il club bianconero. Chiesa resta in uscita e Giuntoli spera di trovare una soluzione entro il più breve tempo possibile. Ma dove può andare il classe 1997 e quanto chiede la Juve?Piano piano le richieste della Juventus per Chiesa si sono abbassate e adesso potrebbe bastare una proposta da 20 milioni di euro come riferisce la Gazzetta dello Sport. Offerta che potrebbe arrivare in particolare dalla Premier League, e più nello specifico da una squadra tra Tottenham, Chelsea ed Aston Villa.