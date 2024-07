Oltre a, la Juventus mantiene l'interesse per Teundell'Atalanta. Il giocatore è stato un obiettivo di Giuntoli già da gennaio. La Juventus è disposta a offrire 40 milioni di euro, anche se l'Atalanta ne chiede 60. Prima di poter avanzare seriamente, il club dovrà cedere alcuni giocatori per finanziare l'acquisto.Manuel Locatelli è un altro nome caldo in casa Juventus. Nonostante non sia tra i giocatori in uscita per Thiago Motta e la dirigenza bianconera, Locatelli ha suscitato l'interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Tuttavia, al momento non ci sono state offerte ufficiali per il centrocampista italiano.