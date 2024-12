Juventus, tutte le partite di dicembre

Juventus-Bologna , 7/12, Serie A

, 7/12, Serie A Juventus-Manchester City , 11/12, Champions League

, 11/12, Champions League Juventus-Venezia , 14/12, Serie A

, 14/12, Serie A Juventus-Cagliari , 17/12, Coppa Italia

, 17/12, Coppa Italia Monza-Juventus , 22/12, Serie A

, 22/12, Serie A Juventus-Fiorentina, 29/12, Serie A

La Juventus ha affrontato la prima partita del mese di dicembre. Un pareggio amaro per i bianconeri, che si sono fatti raggiungere dal Lecce al 93' con la rete di Ante Rebic. L'obiettivo per la squadra diè recuperare al più presto i punti persi e soprattutto gli indisponibili, ben 9 nell'ultima gara di campionato. Sarà infatti un mese fitto, con diversi impegni in tre competizioni per la Juve.