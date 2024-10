Juventus-Parma, parla McKennie

Westonha parlato a Sky prima della sfida contro il Parma. Le parole:"Non dobbiamo provocare rigori (ride). Sono contento per l'atteggiamento della squadra, dovevamo recuperare, eravamo sotto due goal. Importante anche per oggi"."Certo, possiamo vincerlo e dobbiamo vincere lo Scudetto. Siamo un grande club, importante per la città e per i tifosi e vediamo".





