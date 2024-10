Juve-Parma, l'ultima sfida tra gli ex risale a 3 anni fa

Dopo lo spettacolo del match tra Inter e Juve, i bianconeri sono già tornati al lavoro per preparare il prossimo impegno. La Juventus affronterà ilin campionato nel turno infrasettimanale, e sarà importante cercare il secondo successo di fila allo Stadium dopo l'1-0 contro la Lazio. La gara contro i gialloblù è storicamente ricca di tanti scontri tra giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, ad esempio. Andiamo dunque a scoprire qual è statain occasione di Juve-Parma.Il protagonista dell'ultima "gara degli ex" tra Juve e Parma è. Stagione 2020/21, Juventus-Parma termina 2-1 per i bianconeri e tra gli avversari c'è proprio il numero 44, che poco tempo dopo si trasferirà proprio a Torino.