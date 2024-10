Juventus-Parma, il commento di Sabatini

"La Juve pareggia ancora. Quindi non vince e - assolutamente - non convince. Il distacco dal Napoli diventa -7, quello dall’Inter -3 e anche l’Atalanta fa il sorpasso, soffiando il terzo posto alla squadra di Thiago Motta", il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com."Esclamazione quando nelle formazioni ufficiali Kalulu e Yildiz partono dalla panchina: “Ma questo è matto!”. No, semplicemente “questo è Motta!”. Opinioni, se si può: Kalulu e Yildiz fuori, un vantaggio per il Parma. Anche perchè con Yildiz qualche occasione è arrivata, invece senza Kalulu la difesa balla come a ballando con le stelle (ops). Complimenti al Parma che ha giocato con una fluidità sconosciuta alla Juventus"