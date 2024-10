Juventus-Parma, la cronaca



Juventus-Parma, le formazioni ufficiali

Juventus

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Danilo

Cabal

Locatelli

K. Thuram

McKennie

Conceicao

Weah

Vlahovic

All. Thiago Motta

Parma

Suzuky

Coulibaly

Balogh

Delprato

Hainaut

Bernabe

Keita

Mihaila

Sohm

Man

Bonny

All. Pecchia

Lalasciato alle spalle il pareggio pirotecnico per 4-4 di domenica sera a San Siro contro l'Inter ora è pronta a tornare in campo con il chiaro obiettivo di non perdere altro terreno sulla capolista Napoli di Antonio Conte. I ragazzi di Thiago Motta, che per questa sera ritrovano Teun Koopmeiners questa volta sfidano all'Allianz Stadium di Torino il Parma per una sfida infrasettimanale.





