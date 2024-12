Nella lista dei buoni propositi per il 2025 non può certo mancare l'obiettivo di ridurre i. La Juventus di Thiago Motta ha perso tantissimi punti in questo modo, non riuscendo a completare definitivamente le rimonte oppure sbagliando a difendere il vantaggio. Il risultato parla di, a cui si aggiungono anche i due maturati in. Più di metà dei match in campionato, dunque, hanno visto i bianconeri portare a casa solo un punto, e questa tendenza va invertita al più presto.Il dato preoccupante arriva soprattutto dalle partiteinfatti la Juve non vince in casa dal derby della Mole, giocato il 9 novembre. Da lì in poi solo pareggi, se non si considera la vittoria di Coppa italia contro il Cagliari. Nelle ultime 3 partite di fronte al pubblico bianconero gli uomini di Motta hanno incassato tre volte di fila un 2-2, e il precedente non fa di certo sorridere i tifosi. L'ultima volta infatti era nella stagione 2010/11, quando: alla fine di quella stagione i bianconeri si posizionarono al settimo posto.