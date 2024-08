Il Palermo sta lavorando intensamente per rinforzare la propria squadra e ha messo gli occhi su tre giovani talenti della. Il club rosanero è particolarmente interessato a Nicolussi Caviglia, che giocherebbe un ruolo centrale nel progetto di mister Dionisi. Se i tre calciatori dovessero arrivare a Palermo, il loro contributo potrebbe essere fondamentale per elevare il livello della squadra e rafforzare le ambizioni future del club. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Staremo a vedere dunque come evolverà la situazione, l'idea della Juventus è di sondare tutte le proposte e decidere di comune accordo con i calciatori.