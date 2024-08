Matt, centrocampista danese deldi Glasgow, è uno dei possibili colpi dell'Atalanta in caso di cessione dialla. Per il momento gli scozzesi stanno opponendo una strenua resistenza alle offerte della Dea, ma il tecnico Brendan Rodgers, nella conferenza di vigilia del primo impegno stagionale contro il Kilmarnock, non ha chiuso le porte al mercato.LE PAROLE - "Sono molto fiducioso che tutto questo non lo influenzerà. Non è facile, questa è la realtà ma è un professionista assoluto. Sa di essere in una buona posizione qui. L’ho già detto prima, il Celtic è un posto che puoi lasciare, ma non sei obbligato a farlo. E penso che abbia visto cosa gli hanno dato gli ultimi tre anni e i progressi che ha fatto nella sua carriera. Ha 23 anni, quindi se arriva a 35 anni, gli rimarranno altri 12 anni nella sua carriera, ha investito nel suo tempo, nel suo sviluppo".