"Nell'ultimo anno ho dimostrato di essere un vice affidabile, ma sono consapevole della necessità di giocare con maggiore continuità", ha dichiarato. "Tuttavia, ciò che mi motiva è la possibilità di continuare a rappresentare uno dei club più prestigiosi al mondo. Alla Juventus c'è un'energia che ti fa innamorare, e restare qui sarebbe un privilegio".La Juventus, da parte sua, apprezza il contributo di Perin e valuta positivamente la sua presenza nel roster. La sua professionalità e il suo impegno sono indiscutibili, e il club potrebbe cercare di trovare un equilibrio tra le aspirazioni del giocatore e le esigenze della squadra. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno opportunità per Perin di ottenere maggior spazio in campo nella prossima stagione.