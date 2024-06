La Juventus è al lavoro per rafforzare ulteriormente la propria rosa dopo aver chiuso l’acquisto die aver avviato trattative per Marcus. Tuttavia, per finanziare ulteriori acquisti, il club torinese potrebbe dover effettuare una cessione significativa. Uno dei nomi più probabili per questa operazione è DeanIl giovane difensore olandese, classe 2005, è considerato una pedina importante per fare cassa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà presto un incontro per discutere del futuro del ragazzo, che sembra ormai orientato a lasciare Torino. La divergenza principale tra il giocatore e il club riguarda il suo percorso di crescita: la Juventus vorrebbe mandarlo in prestito per un anno e mezzo, con l’idea di farlo rientrare nella rosa principale nell’estate del 2025. Tuttavia, Huijsen ha altre ambizioni e desidera essere protagonista immediatamente, se non alla Juventus, in un altro club di prestigio.Il suo entourage sta già sondando il mercato per trovare offerte che possano soddisfare le aspettative del giocatore e della Juventus. La cessione di Huijsen potrebbe quindi essere imminente e fornire ai bianconeri il budget necessario per ulteriori rinforzi in questa finestra di mercato.