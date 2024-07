Juventus, 100 milioni dalle cessioni: il piano

Per la Juventus adesso è il momento di concentrarsi anche sul mercato in uscita. La lista dei partenti è ampia tanto che, se tutte le operazioni andassero a dama, la Juve potrebbe garantirsi - tra incassi e risparmi sugli ingaggi - un tesoretto attorno ai 100-120 milioni, riferisce il Corriere dello Sport.Come? Grazie agli addii di peso di Chiesa, che porterà almeno 25 milioni, di McKennie (15-20), Soulé (che piace a Motta ma che partirebbe in caso di offerta da 35-40 milioni), Szczesny (4-5), Kostic (10). Ma in uscita ci sono pure Arthur, Rugani, De Sciglio, Nicolussi Caviglia e Milik.