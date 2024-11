Thiago Motta si trova a dover risolvere un rebus cruciale in vista della trasferta di Champions League contro l’Aston Villa. Il tecnico della Juventus attende indicazioni chiare sulla disponibilità di Dusan, reduce da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Milan.Stamattina l’attaccante serbo ha svolto un allenamento individuale sul campo, cercando di aumentare il ritmo. Tuttavia, il test non è stato sufficiente a sciogliere i dubbi sul suo recupero. Domani è previsto un nuovo tentativo, ma la decisione definitiva sulla sua convocazione arriverà solo martedì, a poche ore dalla partenza per Birmingham.