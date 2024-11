L'allenamento di oggi

Laprosegue il lavoro alla Continassa in vista dell’importante trasferta contro l’Aston Villa, valida per la quinta giornata della League Phase di UEFA Champions League.Anche questa mattina, al Training Center, i bianconeri si sono allenati a due giorni dalla sfida che li vedrà affrontare gli inglesi. Questa gara rappresenta il secondo impegno consecutivo in trasferta in ambito europeo, dopo la precedente sfida contro il Lille in Francia.La seduta di oggi è iniziata con una fase di riscaldamento, come di consueto, per poi concentrarsi su esercitazioni tecniche mirate. La giornata si è conclusa con un lavoro tattico, fondamentale per affinare i dettagli in vista della sfida contro un avversario di alto livello come l’Aston Villa.Domani, martedì 26 novembre, sarà già tempo di vigilia. La giornata inizierà con l’allenamento mattutino alle ore 11:00 presso il Juventus Training Center (JTC). Successivamente, la squadra partirà per Birmingham.presso la sala stampa del Villa Park, dove i bianconeri presenteranno la gara di fronte ai media.Un fitto programma per una Juventus determinata a conquistare punti preziosi nella fase decisiva del torneo.