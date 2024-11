Aston Villa-Juventus, oggi saranno valutati Vlahovic e Mckennie

Vigilia didomani i bianconeri affronteranno la squadra inglese nella quinta giornata di Champions League. Le prossime ore saranno decisive per capire se Thiago Motta riuscirà a recuperare qualcuno all'ultimo minuto prima della partenza, che la Juventus farà in giornata per raggiungere Birmingham.In particolare, saranno valutate le condizioni digli ultimi a fermarsi. Lo statunitense ha accusato un problema muscolare e a meno di sorprese, è da considerare out. Vlahovic ha saltato Milan-Juventus e nella giornata di ieri ha lavorato a parte. Lo scenario più concreto è che non sia convocato per la sfida di domani con la speranza di riaverlo al meglio a Lecce.