Nel pomeriggio di oggi potrebbe rivedersi dalle parti della, o più probabilmente alper i test, anche. Domani tornerà anche lui in gruppo, anticipando i tempi previsti per chi ha partecipato all'Europeo superando il primo turno. Il ritorno diin squadra è atteso con interesse, segnando un passo importante verso la preparazione della prossima stagione.Il programma dellaprevede domani l'ultimo allenamento allaprima della partenza per il quartier generale di Adidas a, in Germania. Qui la squadra si allenerà intensamente fino al 25 luglio, preparandosi per il primo impegno ufficiale il 26 luglio contro i padroni di casa del Norimberga. Questo periodo in Germania sarà cruciale per Thiago Motta e il suo staff tecnico per mettere a punto la squadra e consolidare le dinamiche di gioco in vista delle competizioni imminenti.Il ritorno di Vlahovic rappresenta un'aggiunta significativa al gruppo, e la Juventus sarà ansiosa di integrare il suo talento nell'organico mentre si avvicina l'inizio della nuova stagione.