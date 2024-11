La parola chiave è prudenza. Oggi sarà il giorno cruciale per capire se Dusansarà a disposizione della Juventus per la sfida di mercoledì in Inghilterra contro. Il centravanti serbo, assente nella delicata trasferta di campionato contro il Milan a causa di un problema muscolare riportato in nazionale, ha proseguito ieri il suo recupero con un allenamento individuale sul campo, come previsto dal programma di riabilitazione.Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, la linea della società è chiara: nessun rischio. Al momento, appare più probabile che il rientro di Vlahovic venga posticipato alla partita di domenica prossima contro il Lecce. Forzare i tempi potrebbe infatti compromettere la sua piena disponibilità per il futuro, un rischio che né lo staff medico né l’allenatoresono disposti a correre.