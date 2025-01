Juventus, occhio a Shpendi. Può andare in Portogallo

@calciocesenafc

Cristian, attaccante 21enne del Cesena e della Nazionale albanese U21, sta vivendo una stagione straordinaria che non passa inosservata, tanto in Italia quanto all'estero. Lo scorso anno, con 22 gol tra campionato, coppa e Supercoppa di C, è stato uno degli artefici principali della promozione dei romagnoli in Serie B. Nella sua prima stagione in cadetteria, ha già raggiunto quota 12 gol, di cui 10 in campionato e 2 in Coppa Italia. Le sue performance stanno attirando l'attenzione dei top club europei, con il Benfica che, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, sarebbe pronto a fare un'offerta importante per strappare il giovane talento al Cesena. Un possibile trasferimento che potrebbe segnare l'inizio di una carriera internazionale per Shpendi.