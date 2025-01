Juventus, occhi sempre aperti su Raspadori

AFP via Getty Images

Giacomoha espresso più volte, durante questa sessione di mercato di gennaio, il desiderio di giocare con maggiore continuità. Nonostante il parere positivo di Antonio Conte su di lui quando è stato chiamato in causa, l'attaccante ha visto poco spazio in campo. La sua versatilità è sicuramente un punto di forza, ma allo stesso tempo rappresenta un limite per lui, che fatica a trovare una posizione stabile e costante nel suo rendimento.Per questo motivo, negli ultimi giorni si stanno valutando possibili sviluppi riguardo al suo futuro, anche se, al momento, un trasferimento sembra complicato. Raspadori è nel mirino di diverse squadre, tra cui Roma, Juventus e Atalanta.