La Juventus continua a monitorare il mercato dei difensori in vista delle prossime sessioni, con alcuni nomi già finiti nel mirino della dirigenza bianconera. Uno dei profili più interessanti è quello di David, centrale slovacco del Feyenoord. Il classe ’97, abile sia in fase difensiva che nell’impostazione del gioco, si è messo in evidenza in Eredivisie e potrebbe rappresentare un’opzione concreta per rinforzare il reparto arretrato.Intanto, tiene banco anche la situazione di. Il giovane talento portoghese del Benfica, considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione, ieri è tornato titolare contro l’AVS dopo un lungo periodo complicato. Dopo ben sette panchine consecutive, sembra che i rapporti con il tecnico Lage si siano distesi, ma la situazione resta da monitorare.