Ilsta affrontando un periodo difficile, con continui infortuni che colpiscono i giocatori. Tra gli ultimi aggiunti alla lista c'è Fabio, giovane centrocampista in prestito dalla, che ha dovuto rinunciare alla convocazione dell'Under 21 a causa di un risentimento muscolare. Sebbene l'infortunio non sembri grave, il Genoa adotta massima prudenza, considerato il numero ridotto di giocatori disponibili in questo complicato inizio di stagione. Miretti sarà sottoposto a esami diagnostici per valutare l'entità del problema e capire se potrà essere a disposizione per la partita contro il Bologna. Lo riporta calciomercato.com.