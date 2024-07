Juventus, nuova maglia: martedì 16 la presentazione

Niente sponsor sulle maglie

L'obiettivo del club

La nuova stagione è ormai iniziata per la Juventus che si è ritrovata mercoledì 10 luglio alla Continassa con una parte della rosa e tanti giovani della Next Gen. Presto ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta e inizieranno le amichevoli pre campionato. La settimana che inizia oggi però, sarà importante anche perchéConfermate le tempistiche che vi avevamo dato già qualche settimana fa. Qualche indizio e immagine di come sarà è già girata sui social ( QUI le prime immagini ) ma c'è sempre molto attesa per la presentazione ufficiale delle nuove maglie, che da domani saranno acquistabili nello store ufficiale del club. E ci sarà una novità rispetto agli altri anni perché le maglie saranno presentate senza sponsor.Terminato l'accordo con Jeep (scaduto il 30 giugno), per la prima volta in oltre un decennioPer la Juve questo non è un problema visto che c'è la possibilità di aggiungere lo sponsor anche durante la stagione. Il club quindi continuerà a lavorare per "sostituire" Jeep aspettando la giusta proposta.L'accordo con Jeep ricordiamo,ed è stato un pilastro importante per il club, ma ora la società sta esplorando nuove opportunità per rimpiazzarlo. In prima fila su questo fronte è ovviamente il Managing Director Revenue,Un compito non facile e che ha già visto la Juve dire dei "no" . In particolare a Riyadh Air, compagnia aerea saudita, cheTentativi sono stati fatti anche con Saudi Arabian Airlines, interessata a vari club tra cui Roma e Newcastle.Sarà probabilmente impossibile trovare un accordo sulle stesse cifre garantire da Jeep ma l'obiettivo del club bianconero è comunque quello di avvicinarsi il più possibile. Anche perché la Juve è consapevole che arriva si da un anno senza Champions e con tutti i problemi annessi ma pu, competizione che vedrà protagoniste solo 12 squadre europee. La ricerca continuerà, intanto domani la presentazione delle maglie, senza sponsor.