Futuro Carlos Alcaraz: ci sono novità

Carlos Alcaraz ha terminato la sua esperienza alla Juventus dopo il prestito di sei mesi. L'argentino era arrivato a Torino a gennaio dal Southampton, con il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro. Ovviamente troppi per pensare di rimanere alla Juventus. Ci sono novità sul suo futuro però.Dall'Inghilterra, e in particolare The Sun, si parla dell'interesse del Tottenham per Alcaraz. Gli Spurs starebbero pensando ad uno scambio con il Southampton. A quest'ultimi andrebbe Joe Rondon, 26enne difensore centrale, valutato 10 milioni di sterline e reduce da un prestito al Leeds. I due club dovranno trovare un'intesa sulla valutazione, considerando che Alcaraz viene valutato intorno ai 30 milioni.