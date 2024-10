Infortunio Koopmeiners, si allungano i tempi?

Lanel match contro la Lazio in programma sabato ma quella rischia di non essere l'unica gara che il centrocampista olandese salterà dopo l'infortunio al costato.L'ex Atalanta infatti non ha grandi chance di esserci per Juventus-Stoccarda, sfida di Champions che si giocherà martedì 22. L'obiettivo più realistico è il big match a San Siro contro l'Inter ma la sua presenza con i nerazzurri è tutt'altro che scontata. Koopmeiners continuerà in questi giorni le terapie, Thiago Motta spera di poterci contare almeno per il derby d'Italia.