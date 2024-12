Quali giocatori possono lasciare la Juventus a gennaio?

A partire dal prossimo 2 gennaio inizierà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Una finestra di riparazione nel corso della quale la Juventus si preannuncia protagonista assoluta sia per quanto riguarda il fattore entrare che quello delle uscite.Se i bianconeri affonderanno il colpo per (almeno) un difensore, occhio anche alle operazioni in uscita che potrebbero riguardare il reparto arretrato - con Danilo indiziato numero uno - ma non solo.Oltre a Danilo, la Juventus potrebbe operare altre due operazioni in uscita nel mercato di gennaio: secondo Tuttosport, Nicolò Fagioli è monitorato da Napoli e Marsiglia, mentre Samuel Mbangula piace al Feyenoord. Due cessioni, eventuali, che garantirebbero plusvalenze pure nelle casse bianconere.