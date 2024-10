La Juventus non si limita a pianificare acquisti per il mercato di gennaio, ma deve anche affrontare la questione delle uscite, soprattutto a causa del grave infortunio di Bremer e dei problemi fisici che affliggono Milik. I bianconeri stanno cercando di snellire l'organico, liberandosi di quei giocatori rimasti "sul groppone" al termine dell'ultima sessione estiva.Uno di questi è, per il quale la Juventus ha tentato di trovare una sistemazione durante l'estate, senza però ottenere risultati. Nonostante sia stato inserito sia nella lista della Serie A che in quella della Champions League, questa decisione non sembra indicare un rinnovato interesse da parte di Thiago Motta, il quale continua a considerarlo non idoneo al proprio progetto tecnico. La situazione di Arthur rimane dunque complessa, e la Juventus dovrà valutare attentamente le opzioni per il suo futuro.