La Juventus aveva già pianificato di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare la difesa con un nuovo centrale, ma gli infortuni di Bremer e Cabal hanno reso indispensabile un doppio colpo per rimpolpare il reparto arretrato. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ha già avviato contatti e sondaggi, con un occhio puntato su Milan, attualmente ai margini del Paris Saint-Germain. L'ex difensore dell'Inter potrebbe ottenere il via libera dal club parigino per cambiare squadra, rappresentando una soluzione di esperienza e affidabilità.Oltre a Skriniar, la Juventus guarda anche a David Hancko del Feyenoord. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero aveva inizialmente pensato al difensore slovacco come opzione per l’estate del 2025. Tuttavia, la situazione d’emergenza attuale spinge Giuntoli a valutare la possibilità di anticipare l’investimento già a gennaio, accelerando così l’arrivo di un giocatore che potrebbe dare nuova solidità alla difesa di Thiago Motta.