Non c'è proprio riposo in casa. Dopo l'amichevole in famiglia di ieri con la Next Gen, vinta 4 a 0, la squadra di Thiago Motta è tornata in campo questa mattina per un altroalla Continassa.Ecco il report ufficiale dell'allenamento: "Mattinata in campo alla Continassa per la Prima Squadra, reduce dal test amichevole tutto a tinte bianconere vinto per 4-0 contro la Next Gen nell’ora di gioco andata in scena all’Allianz Stadium – in uno stadio pieno di tifosi che hanno abbracciato e salutato la Juventus in questa fase di preparazione alla stagione 2024/2025. Allo Juventus Training Center è stato fatto, mentre gli altri si sono dedicati soprattutto al lavoro atletico e alla conclusione della manovra".