Quando torna ad allenarsi la Juventus dopo la Supercoppa

Laè rientrata a Torino da Riyadh dove ha disputato la semifinale di Supercoppa. I bianconeri sono tornati nella serata di sabato. Per la squadra adesso ci sarà un po' di riposo prima di riprendere gli allenamenti.ha concesso al gruppo due giorni di riposo. La Juventus tornerà a lavorare alla Continassa in vista del Derby contro il Torino a partire da martedì. Sarà un gennaio molto intenso per i bianconeri, impegnati non solo in campionato ma anche in Champions League. Intanto il prossimo appuntamento sabato 11 gennaio contro i granata in trasferta.