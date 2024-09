Nico Gonzalez titolare in Juventus-Napoli: le ultime

si è presentato oggi in conferenza stampa anche se ormai sul campo i tifosi dellalo hanno già imparato a conoscere. L'argentino è reduce dal goal contro il PSV in Champions League.L'ex giocatore della Fiorentina dopo gli impegni con la nazionale è partito titolare sia con l'Empoli che in Champions. Dalle ultime notizie comunque, non dovrebbe esserci riposo per Nico Gonzalez, che è favorito per scendere nuovamente in campo dal primo minuto anche contro il Napoli. L'alternativa sulla destra è Timothy Weah.