Juventus Next Gen, Lorenzo Villa sulla lista per la difesa

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla è al lavoro per preparare il primo impegno del 2025. I bianconeri affronteranno la, squadra contro cui era arrivato il primo successo stagionale per 3-2 in trasferta. Sarà dunque una gara importantissima, visto che la Juve sta cercando di risalire in classifica dopo gli ultimi risultati positivi. Anche la Next Gen, però, è al lavoro sul mercato per rinforzarsi soprattutto in ottica reparto difensivo: il grave infortunio diha costretto la dirigenza bianconera a cercare un nuovo profilo.Oltre a Francesco Coppola della Vis Pesaro, sula lista dei bianconeri per il reparto difensivo ci sarebbe l'ex Inter, classe 2005 del Pineto.