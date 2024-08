Alessandro, giovane difensore classe 2002 della, è al centro di trattative per un possibile trasferimento alla, club di Serie B. Secondo quanto riportato dal "QS", il trasferimento potrebbe avvenire a titolo definitivo, con la Juventus che manterrebbe una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Attualmente, le due società stanno negoziando i dettagli dell'accordo e sono in fase avanzata di discussione. Non è escluso che si possa raggiungere un'intesa nei prossimi giorni, permettendo a Riccio di iniziare una nuova avventura a Reggio Emilia mentre la Juventus preserva un interesse economico futuro.