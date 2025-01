DaUltimo appuntamento del 2024 con la rubrica “Next Gen on the Road”, che racconta e pone l’attenzione sulle migliori prestazioni del fine settimana, ma non solo, dei tanti giovani talenti bianconeri in prestito tra Italia ed estero.Per la seconda volta in stagione – qui trovate la prima volta –, la scena se la prende Alessandro Sersanti che ha trovato la sua seconda marcatura in questa annata con la maglia della Reggiana, in Serie B.Centrocampista classe 2002, Alessandro sta recitando un ruolo da protagonista nella serie cadetta con la formazione emiliana e proprio nel pomeriggio di ieri – domenica 29 dicembre 2024 – ha centrato la sua seconda rete in campionato. Una rete, quella del momentaneo 0-1 sul campo del Mantova, arrivata al termine di una splendida azione personale: Sersanti ha avuto, prima, il merito di intercettare un pallone nella sua metà campo difensiva e, poi, la bravura di ribaltare l'azione trasformandola in offensiva in pochi secondi portando palla con decisione e senza permettere agli avversari di interventire. Il tocco mancino, poi, dal limite dell'area è stato chirurgico e non ha lasciato scampo al portiere dei padroni di casa. Un gol che al triplice fischio è risultato decisivo, avendo vinto la Reggiana 0-2 contro la formazione lombarda nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno.La rete, però, è stata soltanto la ciliegina sulla torta per lui, il modo migliore per salutare questo anno solare. Il giusto premio per un ragazzo che da quando è arrivato in Emilia-Romagna non ha saltato una partita, nè in campionato nè in Coppa Italia. Sono 21 le gare disputate fino a questo momento dal ventiduenne originario di Grosseto, di cui 18 da titolare.Con le sue qualità, con e senza palla, ha dimostrato di essere un prezioso valore aggiunto per la sua squadra, un punto di riferimento per William Viali e la sua Reggiana.Complimenti, Ale, continua così!