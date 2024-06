Il Giornale di Sicilia ha fornito un aggiornamento sulla situazione del centrocampista Samuele, nato nel 1998, che era stato prestato alla. Durante la sua permanenza, Damiani ha collezionato 31 presenze e segnato 5 gol, dimostrando il suo valore e potenziale. Ora, con la stagione 2024/2025 alle porte, si prospetta la possibilità che Damiani resti in Sicilia per continuare la sua carriera. L'ipotesi più concreta è che rimanga al servizio di mister Dionisi, che vede in lui un elemento importante per rafforzare la squadra. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, ma l'intenzione di trattenere il giocatore è forte.