Secondo l'edizione abruzzese de Il Messaggero, ilintende rafforzare l'attacco con un giocatore che garantisca un alto numero di gol e sta valutando diversi profili. Tra i preferiti ci sono Claudio Morra, classe 1995, autore di 19 gol in 35 partite con il Rimini, e Francesco Galuppini del Mantova, classe 1993, che ha segnato 14 reti in 38 partite la scorsa stagione. Oltre a un attaccante esperto, il Pescara vorrebbe aggiungere un giovane promettente adatto al 4-3-1-2 di Tesser, probabile nuovo allenatore. Cosimodella, classe 2002, interessa da tempo e potrebbe arrivare a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita per i bianconeri.