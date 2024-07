Mattia, dopo una stagione con ilin Serie B, si prepara per un nuovo capitolo al, sempre in prestito nella stessa categoria. La scorsa stagione ha visto Compagnon giocare 29 partite e segnare cinque gol con la squadra lombarda. Cresciuto nelle giovanili dell'Udinese e con esperienze significative anche con il Potenza in Serie C, è approdato alla Juventus all'inizio del 2021, accumulando complessivamente 76 presenze con 17 reti e cinque assist. Auguri di buona fortuna per la sua nuova avventura in Calabria, dove continuerà a crescere e a mostrare il suo talento nel calcio italiano. Lo scrive Juventus.com.