Juventus Next Gen, UFFICIALE un prestito

DaLorenzo Villa è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. È ufficiale, infatti, il suo approdo in bianconero, dal Pineto, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.Difensore classe 2003, nativo di Iseo, Lorenzo è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter, dove è arrivato a giocare nella formazione Primavera. Nel gennaio del 2022, poi, c'è stato il passaggio alla Sampdoria, dove per un anno e mezzo ha militato nella squadra Under 19 prima del salto tra i professionisti, proprio al Pineto.Villa è arrivato in Abruzzo nell'estate del 2023 e alla sua prima stagione in Serie C ha disputato 27 partite, tra tutte le competizioni, trovando anche in un'occasione la via della rete, proprio contro la Next Gen.

Quest'anno sono già 19 le gare giocate da Lorenzo, di cui diciassette in campionato e due nella Coppa Italia di categoria.Con un'altezza che sfiora il metro e novanta, Villa è un giocatore molto forte fisicamente e abile nei duelli aerei. Un tassello in più a disposizione di Massimo Brambilla per il girone di ritorno.Benvenuto in bianconero, Lorenzo, ci vediamo in campo!