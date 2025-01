Juventus Next Gen, UFFICIALE: un centrocampista va via in prestito

Getty Images

DaNicolò Ledonne chiuderà la stagione 2024/2025 alla Giana Erminio.È ufficiale il prestito del classe 2004 al club lombardo, fino al 30 giugno prossimo. Proseguirà, dunque, sempre in Serie C, ma nel Girone A, la sua annata.Quattro, tra campionato e Coppa Italia Serie C, le presenze di Nicolò in questa stagione con la maglia della Juventus Next Gen, le sue prime da professionista.L'esordio "tra i grandi", per il ragazzo nato a Chivasso, è arrivato in occasione della prima gara ufficiale di questa annata: la sfida dell'11 agosto scorso, valida per il primo turno della coppa nazionale di categoria, proprio contro la Giana Erminio, la sua prossima squadra.In bocca al lupo per questa nuova avventura, Nicolò!