Juventus, UFFICIALE l'arrivo di Quattrocchi: il comunicato

La Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che si unirà alla Next Gen. Il talento argentino arriva dall'Estudiantes. QUI IL SUO PROFILO. "Arriva dall'Argentina, dall'Estudiantes nello specifico.Stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che da oggi è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.Mancino, per Quattrocchi si tratta della prima esperienza in Europa, lontano dal suo Paese di origine.Benvenuto in bianconero!"