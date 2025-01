Juventus Next Gen, ufficiale: il portiere va via in prestito

Getty Images for Lega Serie A

DaJakub Vinarcik chiuderà la stagione 2024/2025 in Portogallo.È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del portiere slovacco classe 2005 all'Arouca, squadra militante nella massima serie portoghese.Per lui sarà la prima esperienza lontano dalla Juventus, da quando è arrivato in Italia. Vinarcik, che deve ancora esordire tra i professionisti, ha difeso la porta della Primavera bianconera in 29 occasioni, venti delle quali nella passata stagione.Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in terra lusitana.In bocca al lupo, Jakub!