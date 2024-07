Next Gen | Riccardo Turicchia in prestito al Catanzaro



Il comunicato ufficiale dellasulla cessione diin prestito al Catanzaro:"Dopo aver collezionato 59 presenze con la Juventus Next Gen, Riccardo Turicchia è pronto per un’avventura lontano dal Club bianconero: è ufficiale infatti il prestito fino al 30 giugno 2025 al Catanzaro, con il quale giocherà la stagione appena cominciata in Serie B.Dal 2018 alla Juventus, nelle ultime due stagioni l’esterno classe 2003 è stato in pianta stabile parte integrante della Next Gen - con cui ha realizzato anche due reti -, dopo aver esordito tra i professionisti nell’ottobre del 2021 e aver percorso parte della trafila del settore giovanile bianconero.Adesso per Turicchia è pronta l’avventura al Catanzaro: in bocca al lupo Riccardo!"