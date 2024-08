Matteo, ex dirigente dellae scopritore dei talenti per la, ora al, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio sul progetto Under 23 del club bianconero, che negli ultimi anni ha dato diversi giocatori alla prima squadra, comee il più recente. Di seguito le dichiarazioni diTOGNOZZI - "È stata un'idea illuminata di Andrea Agnelli. Ha trovato un'ottima guida in Federico Cherubini, che ringrazio per ciò che mi ha trasmesso. Abbiamo lavorato su un'idea che sembrava difficile da realizzare e invece è diventata la fortuna della Juventus, grazie a una dirigenza che ci ha creduto molto, con direttive precise e spazio di manovra."